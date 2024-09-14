Этот астероид мог возникнуть в поясе астероидов Арджуны - совокупности околоземных объектов, которые имеют орбиты, подобные орбитам нашей планеты.

С конца сентября Земля будет иметь две Луны. Новым спутником нашей планеты станет небольшой астероид 2024 PT5.

Как пишет Gizmodo, впервые система последнего оповещения о столкновении с Землей астероидов (ATLAS) зафиксировала этот объект 7 августа. Он движется по траектории, на которой его временно захватит земное притяжение.

Исследователи испанского Университета Комплутенсе де Мадрид Калос и Рауль де ла Фуэнте Маркос сделали расчеты, согласно которым, 2024 PT5 будет вращаться вокруг Земли с 29 сентября по 25 ноября. Прежде чем отойти, он пройдет только одну орбиту.

2024 PT5 очень крошечный - его ширина составляет всего 10 метров, поэтому не ожидайте увидеть его невооруженным глазом. Даже не каждый телескоп сможет его показать, поскольку в лучшем случае астероид будет иметь относительно тусклое значение звездной величины 22, согласно EarthSky. Объекты становятся видимыми невооруженным глазом при величине 6 или ниже.

В статье в Research Notes of the AAS ученые отметили, что сценарий двойной луны является редким для нашей планеты, но не неслыханным. Такое произошло в июле 2006 года, когда вокруг Земли около года висела мини-луна. Еще один объект вращался вокруг планеты несколько лет, прежде чем в мае 2020 года вырвался из-под влияния земного притяжения. Время от времени Земля притягивает различные объекты, но обычно они сбегают, не сделав и полного оборота вокруг планеты.

Как написал дуэт в своей статье, астероид мог возникнуть в поясе астероидов Арджуны - совокупности околоземных объектов, которые имеют орбиты, подобные орбитам нашей планеты.

"Вряд ли этот объект является искусственным, поскольку его краткосрочная динамическая эволюция очень напоминает 2022 NX1, еще один астероид, который стал мини-луной в 1981 году и снова в 2022 году", - написали де ла Фуэнте Маркос.

Астроном-любитель Тони Данн опубликовал симуляцию пути астероида на X, который является ярким. Он снова пролетит мимо Земли 9 января 2025 года. После этого 2024 PT5 не приблизится к 2055 году.

Новости из космоса

Солнечная система пережила невероятно близкое столкновение с чужой звездой. Ученые считают, что этот инцидент, который встряхнул наши окрестности, мог оставить "шрамы".

Несколько ранее зонд NASA нашел на краю Солнечной системы скрытые и неожиданные объекты. Это может иметь последствия для изучения процесса формирования планет в нашей Солнечной системе.

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