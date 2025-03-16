Астронавты в течение более 9 месяцев находились в невесомости, но теперь их наконец-то поменяли.

Капсула SpaceX доставила на МКС четырёх астронавтов в рамках миссии NASA по смене экипажа, что позволит двум застрявшим астронавтам, Барри "Бучу" Уилмору и Суне Уильямс, наконец-то вернуться домой после девяти месяцев "заточения" на орбитальной станции.

Примерно через 29 часов после запуска с Космического центра Кеннеди во Флориде, капсула Crew Dragon миссии Crew-10 пристыковалась к МКС в воскресенье в 4:04 по Гринвичу, пишет The Guardian.

Хотя Crew-10 является обычной ротационной миссией, этот полёт стал долгожданным первым шагом к возвращению Уилмора и Уильямс домой. Они планируют покинуть МКС в среду, ориентировочно в 8 утра, вместе с американцем Ником Хейгом и российским космонавтом Александром Горбуновым.

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Миссия по смене экипажа оказалась втянутой в политику. Нынешний президент США Дональд Трамп и гендиректор SpaceX Илон Маск бездоказательно обвиняли Джо Байдена в том, что он якобы оставил Уилмора и Уильямс на станции из политических соображений.

Уилмор лично заявил, что не получал никакой информации о предложении Маска относительно возможности более раннего возвращения на Землю. NASA с самого установило конкретную дату спасательной миссии, которая все же периодически переносилась из-за различных проблем. К тому же, за все это время не было ни единой исправной капсулы, которая могла бы забрать их с МКС.

Другие новости из космоса

Ранее УНИАН сообщал, что Маск анонсировал первый полет на Марс в 2026 году. Если все пройдет успешно, то миссии с людьми начнутся уже в 2029 году. Хотя 2031 год кажется более вероятным.

Кроме того, ученые обнаружили четыре планеты возле Солнечной системы. В своем исследовании ученые выяснили, что масса каждой из четырех миниатюрных планет вокруг звезды Барнарда составляет всего 20-30% массы Земли. Полный оборот вокруг звезды они совершают всего за несколько дней.

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