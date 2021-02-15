Появление Стоунхенджа, возможно, связано с миграцией неолитического населения, которое принесло камни с собой на новую территорию.

Британские археологи нашли в Уэльсе площадку, на которой сохранились следы каменного сооружения, по очертаниям и размерам совпадающего с английским Стоунхенджем.

Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Antiquity.

Исследовав остатки мегалитического сооружения Ваун Маун на холмах Пресели в Уэльсе, археологи предположили, что появление Стоунхенджа, возможно, связано с миграцией неолитического населения с юго-запада современного Уэльса на равнину Солсбери и переносом культовых центров на новое место. По крайней мере, найденная постройка могла стать источником части камней для раннего Стоунхенджа.

Первые каменные элементы, так называемые синие камни, появились в комплексе Стоунхенджа около 3 000 года до нашей эры. В Стоунхендже они были установлены в углублениях, известных как лунки Обри, и показывали места, где хоронились кремированные человеческие останки.

Читайте такжеАрхеологи узнали о существовании камня из Стоунхенджа, исчезнувшего 60 лет назад (фото)Исследования изотопов стронция в останках и изотопов углерода и кислорода во фрагментах древесного угля из этих захоронений показало, что некоторые погребенные здесь люди провели свои последние годы жизни в Уэльсе и даже были там кремированы. В Стоунхендж, за 240 км от холмов Пресели, их останки могли попасть уже после кремации.

Все четыре сохранившихся камня Ваун Маун — разновидность плотного, однородного долерита без светлых включений. По-видимому, они происходят из ближайшего месторождения Керригмархогион в трех километрах к юго-востоку. В Стоунхендже также есть три синих камня, предположительно происходящих из карьера Керригмархогион. Один из них — камень №62 — отличается пятиугольным поперечным сечением по линии дерна. Формой и размерами оно сходно с пятиугольным отпечатком в Ваун Маун.

Археологи предположили, что до установки в комплексе Стоунхенджа камень 62 побывал в составе валлийского сооружения. Этого нельзя исключить и для двух других монолитов Стоунхенджа той же разновидности, размеры которых сопоставимы с размерами сохранившихся камней Ваун Маун.

Ученые предположили, что на рубеже IV–III тысячелетий до нашей эры культовый комплекс Ваун Маун демонтировали, а монолиты из него переместили на место строительства Стоунхенджа и, возможно, других святилищ равнины Солсбери. Однако новый культовый центр явно включил в себя остатки нескольких мегалитических сооружений.

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Автор: УНИАН