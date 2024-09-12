Ракета Zhuque-3 сможет вывести до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

В среду, 11 сентября, пекинская компания LandSpace осуществила удачное испытание первой ступени Zhuque-3, подготовив основу для полноценного полета ракеты в следующем году. Об этом сообщает South China Morning Post.

Прототип первой ступени метановой ракеты Zhuque-3 достиг высоты 10 тысяч метров, после чего совершил мягкую посадку в 3,2 км от зоны запуска. Полет длился 200 секунд.

Двухступенчатая ракета-носитель Zhuque-3 будет иметь диаметр 4,5 м и общую длину 76,6 м. Она получит девять двигателей Tianque-12B.

В одноразовом варианте носитель сможет вывести до 21 тысячи килограммов полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. В случае возвращения первой ступени этот показатель составит несколько меньше 18,3 тысяч килограммов.

Таким образом, по своим возможностям ракета будет очень похожей на Falcon 9 - основной носитель компании SpaceX.

Последняя также способна вывести на низкую околоземную орбиту примерно 22 тысячи килограммов груза. Так что, появление Zhuque-3 может стать вызовом для американского предпринимателя Илона Маска.

Космические новости - SpaceX испытывает Starship

Сама SpaceX уже скоро может совершить новую революцию, поскольку создание новой космической системы Starship приближается к своему завершению.

В отличие от Falcon 9 она будет полностью многоразовой, что сделает ее еще более экономичной на фоне конкурентов.

Напомним, недавно Маск сообщил, что Starship начнет выполнять марсианские миссии уже через два года.

А в июне компания SpaceX впервые успешно приводнила ускоритель сверхмощной ракеты-носителя.

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