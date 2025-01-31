Грибок был подтвержден как новый вид и назван в честь ведущего и историка-естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо.

Доктор Гарри Эванс руководил учеными, в том числе из Датского музея естественной истории и Королевских ботанических садов Кью, в исследовании по идентификации грибка, обнаруженного на пауке во время съемок сериала BBC Winterwatch в Северной Ирландии. Работа опубликована в журнале Fungal Systematics and Evolution.

Как пишет Phys.org, на основании как морфологических, так и молекулярных данных грибок был подтвержден как новый вид и назван в честь ведущего и историка-естествоиспытателя сэра Дэвида Аттенборо.

Впоследствии был идентифицирован пещерный паук-кругопряд Metellina merianae, и были обнаружены дополнительные образцы нового вида Gibellula attenboroughii в пещерных системах как в Северной Ирландии, так и в Республике Ирландия, а также у родственного ему паука Meta menardi, занимающего различные экологические ниши в пещерах.

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Отмечается, что все зараженные пауки были размещены на крыше или стенах пещер. Эти обычно скрытные пауки покинули свои логова или паутины и мигрировали, чтобы умереть в открытых местах, по сути, отражая поведение муравьев, зараженных грибами рода Ophiocordyceps.

"Такая манипуляция хозяином с целью благоприятствования распространению спор грибка породила описание "грибов-зомби-муравьев" и привела к публикации ряда книг на тему грибов-зомби, а также к созданию популярной видеоигры и телесериала "Последние из нас". С тех пор в культурах грибов-зомби-муравьев рода Ophiocordyceps были обнаружены метаболиты, изменяющие поведение, такие как дофамин", - сказано в статье.

Интерестно, что ученые использовали исторические гербарные записи и поиски литературы, чтобы раскрыть скрытое разнообразие в пределах рода Gibellula на Британских островах, а также свидетельства широко распространенных эпидемий заболеваний у пауков в Норфолке и Уэльсе. Был сделан вывод, что "их роль в динамике популяции пауков требует дальнейшего изучения, как и метаболиты, которые они производят, что позволяет им использовать такую ​​высокоспецифичную экологическую нишу".

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