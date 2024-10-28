Анализы крови, взятые исследователями, показали значительно больше признаков заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

У белых медведей растет риск заражения вирусами, которыми они реже болели еще 30 лет назад. Как показало новое исследование, это связано с потеплением в Арктике.

Новая работа ученых позволила понять, как болезни белых медведей могут быть связаны с уменьшением количества арктического льда, пишет Би-би-си. В частности, ученые изучили анализы крови медведей в Чукотском море, собранные в период с 1987 по 1994 год, потом взяли три новые в период с 2008 по 2017 год.

Так, недавние анализы крови показали значительно больше признаков заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов. Исследователи проверили кровь медведей на пять различных патогенов.

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Специалист по дикой природе Кэрин Роде из Геологической службы США рассказала, что "в местах обитания белых медведей количество льда значительно сократилось, а землепользование увеличилось".

"Поэтому мы хотели узнать, изменилось ли воздействие этих патогенов - особенно некоторых из них, которые, как мы думаем, в первую очередь встречаются на суше", - детализировала она.

Как отметили специалисты, только по пробам крови трудно сказать, как эти вирусы и бактерии сказались на здоровье животных. При этом Роде высказала мнение, что такая ситуация свидетельствует об изменениях во всей арктической экосистеме.

Роде пояснила, что белые медведи находятся на вершине пищевой цепочки: "Исследование показало, что они подвергаются воздействию некоторых патогенов в основном через добычу. Поэтому то, что мы увидели в изменениях воздействия патогенов на белых медведей, свидетельствует об изменениях, которым подвергаются и другие животные".

Белые медведи

В США белые медведи находятся под угрозой исчезновения. Ученые отмечали, что наибольшую угрозу их будущему представляет продолжающаяся потеря среды обитания - арктического льда, с которого они охотятся.

Исследования с использованием камер-ошейников на медведях показали, что из-за исчезновения арктического льда они проводят все больше времени на суше и голодают.

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