Опытные полярники говорят, что не видели раньше такого великана в этом районе.

Неподалеку от украинской полярной станции "Академик Вернадский", что на острове Галиндез возле Антарктиды, плавает огромный айсберг, длиной с киевский Крещатик. Об этом сообщил в Фейсбук Национальный антарктический научный центр.

По замерам полярников, длина ледовой глыбы - 1285 метров, то есть как у главной улицы Киева. Наибольшая высота видимой части составляет 80 м, а ширина - около 90 метров.

Опытные полярники говорят, что не видели раньше такого великана в этом районе.

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"Сейчас моя шестая зимовка на "Вернадском", и я еще никогда не видел здесь таких огромных айсбергов. Мы наблюдаем за ним прямо из окон станции, хотя он дрейфует в нескольких десятках километров от нашего острова", - рассказал глава 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

По форме это - столовый айсберг, то есть с вертикальными сторонами и плоской верхушкой. Он похож на огромный ледовый остров посреди океана

По словам ученых, такие айсберги откалываются от шельфовых ледников и могут иметь чрезвычайные размеры. Например, самый большой зафиксированный айсберг В-15 имел площадь 11 тыс. квадратных километров (длина - почти 300 км), но и он растаял. Сейчас самым большим айсбергом считается А23а площадью около 3,1 тыс. квадратных километров - это, как четыре Киева.

"Этот айсберг откололся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году, вместе с советской сезонной станцией "Дружная-1". Позже конструкции и оборудование сняли и перенесли на другую станцию. А23а много лет стоял в море Ведделла, зацепившись за дно. Но в 2020-м начал дрейфовать и доплыл до субантарктического острова Южная Джорджия (расстояние - более 2 тыс. км). Там в марте этого года сел на мель и разрушается: вокруг него фиксируют тысячи обломков", - рассказали в центре.

Ледовый гигант, который появился возле станции "Академик Вернадский", мог отколоться от одного из шельфовых ледников, расположенных южнее: Георга VI или Уилкинса. Сейчас украинские ученые наблюдают за дальнейшей судьбой айсберга.

Жизнь на "Вернадском"

Как писал УНИАН, украинским полярникам возле станции "Академик Вернадский" удалось снять интересные оптические эффекты - "игру" в небе фальшивых солнц с настоящим светилом, что создало эффект женского украшения.

На видео попали два паргелии или ненастоящих солнца - небольшие пятна, которые расположены по обе стороны от настоящего солнца, на одном с ним уровне. Также на видео - полный паргелический круг - линия, проходящая через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту. Таким образом, зрелище похоже на кольцо с камешками, лежащее на небе.

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