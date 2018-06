Дуров отозвал заявление об уходе из «ВКонтакте»

Основатель «ВКонтакте» Павел Дуров, 1 апреля сообщивший о намерении покинуть пост гендиректора социальной сети, в ночь на четверг прислал членам совета директоров письмо, отзывающее его заявление об уходе. Об этом сообщает Forbes.ru.

Текст письма, написанного на английском языке, имеется в распоряжении Forbes.

«Sine [возможно, since — Forbes.] it came to my knowledge that my resignation at this moment can create unnecessary risks for our company, I intend to remain and serve as the CEO» («Поскольку до моего сведения дошло, что моя отставка сейчас может создать ненужные риски для нашей компании, я намерен остаться и работать в качестве генерального директора»), — отмечается в документе.

Два источника, близких к совету директоров «ВКонтакте», сообщили, что в среду Павел Дуров встречался с Ильей Щербовичем, президентом фонда United Capital Partners (UCP), владеющего 48% «ВКонтакте», отмечает Forbes.

В фонде UCP в четверг подтвердили получение письма Дурова, пообещав прокомментировать ситуацию после выяснения всех деталей. Связаться с главой USM Advisors Иваном Стрешинским не удалось. Получить комментарий Павла Дурова также не удалось.

Как ранее сообщалось, Павел Дуров, запустивший «ВКонтакте» в 2006 году и с тех пор бессменно занимавший пост гендиректора, 1 апреля сообщил, что решил сложить свои полномочия и больше не заинтересован в формальных постах во «ВКонтакте».