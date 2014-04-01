Дуров заявил об уходе из «ВКонтакте»

"В результате событий, последовавших за изменением акционерного состава ВКонтакте в апреле 2013 года, свобода действий генерального директора в управлении компанией значительно сократилась. Становится все сложнее отстаивать те принципы, которые некогда были заложены в основу нашей социальной сети", - написал Дуров на своей странице "ВКонтакте".

Он также поблагодарил пользователей, которые "поддерживали и вдохновляли его 7 лет", пообещав, что будет участвовать в жизни соцсети на правах основателя, не занимая никаких "формальных постов", передает "Прайм".

Пресс-служба не комментирует слова генерального директора "ВКонтакте".

В апреле 2013 года фонд United Capital Partners (UCP) Ильи Щербовича купил 48% социальной сети у бизнесменов Вячеслава Мирилашвили и Льва Левиева именно с этими событиями Дуров связывает сокращение своей свободы действий.

24 января уже этого года Дуров продал 12% акций "ВКонтакте" гендиректору "Мегафона" Ивану Таврину, который в свою очередь 18 марта продал свою долю подконтрольной Алишеру Усманову Mail.ru Group, ставшей таким образом крупнейшим акционером соцсети, располагая 51,99% акций. Продажу акций Таврин объяснил "глубочайшим конфликтом" UCP с основателем соцсети Павлом Дуровым. 21 марта стало известно, что фонд UCP, владеющий 48% акций социальной сети "ВКонтакте", предложил Mail.Ru Group свою долю акций.

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