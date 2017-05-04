В США впервые запустили ракету Vector-R, которая сможет выводить на орбиту дешевые спутники

Американская компания Vector Space Systems успешно провела первый запуск новой ракеты Vector-R, которая предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Forbes.

На сегодняшний день запуск малых спутников из-за небольшой массы в подавляющем большинстве случаев производится вместе с другими, более крупными космическими аппаратами. Из-за этого владельцы небольших спутников вынуждены подстраиваться под даты запусков более крупных аппаратов.

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Компания Vector Space Systems основана инженерами, ранее работавшими в компаниях SpaceX, Virgin и Boeing. Компания планирует занять именно нишу запуска малых спутников и производить вывод легких космических аппаратов на орбиту по цене около 1,5 миллиона долларов за запуск; для сравнения: стоимость запуска «Протона» и Falcon 9 превышает 60 миллионов долларов.

Пятитонная Vector-R - первая и более легкая из двух разрабатываемых компанией ракет, она предназначена для вывода груза массой до 60 килограммов на низкую околоземную орбиту. В рамках прошедших испытаний Vector Space Systems впервые запустила Vector-R.

Тестовый пуск на высоту до 15 километров (для соблюдения существующих ограничений) состоялся 3 мая в пустыне Мохаве. Использовалась первая ступень с одним двигателем (штатно Vector-R предполагает использование трех двигателей). Во время полета инженеры компании следили за состоянием авионики и двигателя первой ступени, а также проверяли корректность работы управляющего программного обеспечения.

Компания планирует начать коммерческие запуски Vector-R уже в 2018 году, а в 2019 запустить более мощную ракету Vector-H, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту груз массой до 125 килограммов. По словам представителей компании, они рассчитывают запускать до 100 Vector-R в год.