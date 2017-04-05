Появилось видео исторической посадки первой ступени ракеты SpaceX

Опубликована видеозапись посадки маршевой ступени ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на плавучую платформу в Атлантическом океане. Запуск ракеты был осуществлен 30 марта 2017 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, как сообщает "Лига".

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Уникальность этого старта, вывода полезного груза на орбиту и возвращение первой ступени - в том, что компания SpaceX впервые в истории космонавтики успешно проделала все это с маршевой ступенью, которая ранее уже использовалась для запуска.

По словам главы SpaceX Илона Маска, удачный запуск ракеты с уже использовавшейся первой ступенью - революция в космических полетах.

Проект повторного использования ступени ракеты с основной силовой установкой разрабатывается компанией для удешевления космических программ: многоразовое использование ракеты позволяет значительно сократить из стоимость.