NASA показало на видео гигантскую корональную дыру на Солнце

Об этом сообщает NASA, передает Лента.ру.

Корональные дыры являются областями низкой плотности в атмосфере Солнца (то есть содержат значительно меньше звездной материи, чем окружающее их пространство). Температура дыр ниже, чем у окружающих их областей.

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Это приводит к тому, что на снимках они имеют более темный цвет, чем окружающие их регионы. Корональные дыры видны в ультрафиолетовом свете (незаметном для человека). На представленном NASA видео они показаны фиолетовым цветом.

Корональные дыры важны для понимания космической погоды вокруг Земли. Это связано с тем, что они являются источником высокоэнергетических частиц. Их скорость в три раза выше, чем у остальных образований солнечного ветра.

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Природа возникновения корональных дыр и одноименных выбросов до сих пор не ясна. Считается, что они появляются в тех областях Солнца, где происходит перестраивание силовых магнитных линий.