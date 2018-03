Цукерберга пригласили в Европарламент для объяснений по собиравшей данные о пользователях компании

Он должен прояснить перед представителями 500 млн европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией.

Главу американской социальной сети Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европейский парламент для разъяснения по поводу незаконного сбора компанией Cambridge Analytica личных данных пользователей соцсети.

Читайте такжеFacebook заблокировал собиравшую данные о пользователях компанию

Об этом председатель Европарламента Антонио Таяни написал в Twitter. «Facebook должен прояснить перед представителями 500 млн европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией», - заявил он.

Facebook оказался в центре скандала после того как издания The New York Times и The Guardian провели расследование о незаконном использовании личных данных пользователей соцсети. Бывший сотрудник Cambridge Analytica, специалист по анализу данных Кристофер Вайл рассказал, что еще в 2014 году компания использовала личные данные более 50 млн пользователей Facebook, полученные без их разрешения, для разработки программы.

После этого Конгресс США и британский парламент потребовали у Марка Цукерберга объяснить ситуацию. Источники NYT сообщали, что директор по информационной безопасности Facebook Алекс Стамос планирует уйти в отставку.