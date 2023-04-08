"Птичка" успешно выполняет вылеты на позиции оккупантов.

Украинские воины креативно подошли к ликвидации врага на его позициях. Согласно кадрам распространенного в сети видео, к дрону бойцы догадались привязывать игрушечных голубей.

Эти голуби продаются на онлайн-платформах как игрушки-антистресс "Голубь Гриша" и уже получили немало положительных отзывов от пользователей, однако на днях там появились фото и видео боевой работы голубей на фронте.

В отзывах военные шутят, что голубь оказался "опаснее, чем на первый взгляд". Голубя привязали к верхней пластине корпуса, что никак не мешает дрону сбрасывать на врага взрывчатку.

Видео дня

Судя по видео, "птичка" успешно выполняет вылеты на позиции оккупантов.

Самые смешные фейки россиян - что известно

Фейк о "боевых голубях" появился в соцсети благодаря фото, сделанному на дверях многоэтажки в Белгороде. В объявлении россиян призвали не кормить голубей, поскольку США их заражают в украинских биолабораториях и выпускают на территорию России.

Российские пропагандисты регулярно распространяют откровенную чушь об Украине. Например, в декабре 2022 года российский разведчик объяснил быстрое пополнение потерь ВСУ клонированием солдат. Зато в МО Украины это высмеяли: "Теперь теории заговора о "клонированных" украинских военных. Далее будут "суперсолдаты", генетически модифицированные в секретных биолабораториях. Капитан Украина? Нет. Каждый военнослужащий Вооруженных Сил Украины-супергерой".

Еще летом в Госдуме объявили, что в американских "биолабораториях" на территории Украины якобы проводят "эксперименты" над солдатами, в результате чего те "превращаются в чудовищ".

А в ноябре российские СМИ распространили фейк о зараженной донорской крови из стран НАТО.

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