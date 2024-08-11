Кремлевский рупор внезапно признался, что на самом деле означают нарративы Кремля.

Российский пропагандист Сергей Мардан случайно раскрыл истинное значение кремлевского нарратива о том, что украинцы и россияне - это "один народ".

В эфире одной из пропагандистских программ, фрагмент которой опубликовал украинский журналист Денис Казанский, Мардан заявил, что россияне снова будут говорить об "одном народе", а пока желают украинцам "всяческого зла".

"Потом мы снова будем говорить, что мы с ними один народ, о дружбе народов, как нам утверждают большие начальники время от времени. Это будет очень потом. А сейчас мы им (украинцам - УНИАН) желаем всяческого зла. Вот так", - заявил Мардан.

"Еще один золотой экспонат в коллекцию шедевров российской пропаганды. Просто чтобы не забывали, чего все эти слова про "один народ" на самом деле стоят", - добавил Казанский.

Другие новости о Сергее Мардане

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призывал к геноциду украинского народа.

Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов.

Задокументировано, что злоумышленник постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: