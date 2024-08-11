Российский пропагандист Сергей Мардан случайно раскрыл истинное значение кремлевского нарратива о том, что украинцы и россияне - это "один народ".
В эфире одной из пропагандистских программ, фрагмент которой опубликовал украинский журналист Денис Казанский, Мардан заявил, что россияне снова будут говорить об "одном народе", а пока желают украинцам "всяческого зла".
"Потом мы снова будем говорить, что мы с ними один народ, о дружбе народов, как нам утверждают большие начальники время от времени. Это будет очень потом. А сейчас мы им (украинцам - УНИАН) желаем всяческого зла. Вот так", - заявил Мардан.
"Еще один золотой экспонат в коллекцию шедевров российской пропаганды. Просто чтобы не забывали, чего все эти слова про "один народ" на самом деле стоят", - добавил Казанский.
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Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова (более известного под псевдонимом Сергей Мардан), который призывал к геноциду украинского народа.
Отмечается, что с самого начала полномасштабного вторжения РФ Мардан публично поддержал агрессивную войну против Украины и оправдывал военные преступления российских оккупантов.
Задокументировано, что злоумышленник постоянно агитировал за проведение массовых репрессий против гражданского населения Украины.