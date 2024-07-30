Аналитики считают, что россияне действительно могут изготавливать такие ракеты, опираясь на опыт применения оружия КНДР.

Российские пропагандисты сообщили, что сейчас в РФ продолжаются работы относительно баллистической ракеты под условным и неофициальным обозначением "Искандер-1000", которая якобы имеет дальность стрельбы до 1000 километров и доработанную боевую часть. Такую информацию исследовали аналитики Defense Express.

Один из российских пропагандистских ресурсов утверждает, что впервые образец российского ракетного вооружения под условным обозначением "Искандер-1000", заметили еще в мае 2024 года на кадрах видео к 78-летию ракетного полигона "Капустин Яр".

"Вражеские пропагандисты пишут, что по их заявленному очередному "вундерваффе" под неофициальным обозначением "Искандер-1000" доступных данных пока мало. Кроме заявленной дальности стрельбы до 1000 километров, там также заявляется коэффициент вероятного отклонения от цели "от 5 метров"", - добавляют аналитики. Видео дня

В Defense Express отмечают, что массу "доработанной БЧ" не называют, однако отмечают, что там используется "автономная инерционная система наведения, вероятно с системой коррекции по данным спутниковой навигации и возможно с радиолокационным наведением по карте местности в районе цели на финальном этапе полета".

Кроме того, россияне подчеркивают, что ракеты под условным обозначением "Искандер-1000" якобы имеет конструктивное сходство с баллистической ракетой 9М723 к ОТРК "Искандер".

"Следует сделать поправку на то, что российские пропагандисты заявляют о своем гипотетическом "Искандер-1000" на фоне угроз Кремля сделать то, что они и так сделали еще в 2019 году, то есть развернуть ракеты средней дальности наземного базирования, что собственно и привело к фактической приостановке действия соглашения РСМД (договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности - УНИАН)", - объясняют аналитики издания.

В то же время эксперты не исключают того, что оккупанты действительно могут работать относительно собственной баллистической ракеты к ОТРК "Искандер" на дальность до 1000 километров, опираясь на опыт использования северокорейских баллистических ракет KN-23 для атак по Украине в начале 2024 года. По словам аналитиков, такие ракеты во время испытаний показали дальность пуска до 900 километров, в то время как имеющиеся тогда у россиян 9М723 к ОТРК "Искандер" имели дальность пуска максимум до 500 километров.

Использование российского оружия - последние новости

Как писал УНИАН, российские оккупанты начали использовать на фронте дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который передала Северная Корея.

Также сообщалось, что в Украине был сбит новый российский беспилотник, который изготовлен из пенопласта и фанеры. По данным украинской разведки, оккупанты пытаются использовать такие БпЛА для выявления мест базирования украинских комплексов ПВО или мобильных бригад, которые проводят атаки.

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