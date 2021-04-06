Мужчина купил муляж гранаты в интернете, положил его за школой, а через час сообщил в полицию о найденном.

Охранник московской школы положил под здание школы муляж гранаты и сообщил об угрозе теракта, чтобы получить благодарность.

Об этом сообщает пресс-служба УВД по юго-восточному району столицы.

Против 30-летнего охранника возбудили уголовное дело. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о теракте. Сейчас его отпустили под подписку о невыезде, уточняет ведомство.

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По словам обвиняемого, он увидел на сайте частной охранной организации благодарности за обнаружение взрывных устройств. Потом он купил муляж гранаты в интернете, положил его за школой, а через час сообщил в полицию о найденном. Он хотел, чтобы ему «дали благодарность и отметили в чопе».

Осужденный признал свою вину в том, что «сыграл в такую злую шутку, не подумав». Все время до приезда полиции он следил по камерам за территорией, «чтобы никого не было, чтобы никого не испугать», уточнил охранник.

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Автор: Денис Прядко