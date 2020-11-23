После случившегося ребенку стало плохо и ее пришлось госпитализировать в реанимацию.

В российском городе Томск шестилетняя девочка выпала с четвертого этажа и выжила.

Инцидент попал на видео камеры наблюдения.

На записи видно, как ребенок падает в сугроб снега, какое-то время лежит там, потом встает и идет домой.

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В пресс-службе Минздрава Томской области сообщили, что инцидент произошел вечером в субботу, 21 ноября. Девочку после случившегося госпитализировали.

"Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в воскресенье утром пострадавшую перевели в отделение.

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Автор: УНИАН