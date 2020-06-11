Вот как это называется: Кремль говорит, что "работает над единством" Украины

Также Песков прокомментировал наличие российских паспортов у представителей оккупантов в ТКГ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия «работает над единством» Украины.

Об этом он сообщил журналистам в четверг, пишут российские СМИ.

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«Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», – сказал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что считает не контролируемую Киевом территорию Донбасса «самопровозглашенными республиками, которые заявили о выходе из Украины».

Также он прокомментировал наличие российских паспортов у представителей оккупантов в ТКГ, объяснив, что «там разрешено двойное гражданство», а Россия начала выдавать паспорта, «потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством».

Как сообщал УНИАН, глава Кремля Владимир Путин изменил условия использования ядерного оружия. Отныне ее можно использовать даже в случае существования угрозы агрессии на российские объекты с обычным оружием.

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