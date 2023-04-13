Компания, принадлежащая российскому миллиардеру Алишеру Усманову, может "пострадать" из-за санкций Минфина США, которые ввели накануне.

Часть граждан Российской Федерации вскоре может забыть о такой технологии 21 века, как "роуминг" в связи с последним пакетом санкций со стороны Минфина США.

В частности, речь идет о санкциях, которые Вашингтон ввел против новой "партии" физических и юридических лиц РФ в среду, 12 апреля. Тогда, среди прочих лиц, ограничения затронули активы российского миллиардера Алишера Усманова.

В связи с этим один из крупнейших мобильных операторов России "Мегафон" рискует остаться без роуминга, ведь компания на 49% принадлежит холдингу USM Group Усманова. Об этом сообщил глава агентства Telecom Daily Денис Кусков, пишет The Moscow Times.

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По его словам, для легального ведения бизнеса с "Мегафоном" Минфин США должен выдать специальную лицензию. В противном случае, компания, скорее всего, не сможет оказывать услуги роуминга.

Также СМИ пишут, что сам оператор на вопросы касательно решения этой проблемы пока что молчит.

Минфин США выдал лицензию для "Коммерсанта"

Напомним, что в среду, 12 апреля, Министерство финансов США ввело новый пакет санкций против РФ. Тогда ограничения коснулись не только бизнеса Алишера Усманова, но и семейства депутата Госдумы РФ Андрея Скоча, а также деятельности организации "Юнармия".

При этом пакет санкций был дополнен генеральной лицензией в отношении бизнеса Усманова. В частности, США разрешили проводить транзакции для финансирования деятельности его газеты "Коммерсант".

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