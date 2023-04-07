Кабмин утвердил важный документ, поделился премьер-министр.

Правительство утвердило документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Движемся к "роуминговому безвизу" с ЕС. Сегодня, 7 апреля, утвердили документ, который позволит Украине заключить соответствующее соглашение с Европейским Союзом уже в этом году", - отметил Шмыгаль.

По его словам, присоединение к роуминговому пространству Европейского Союза - это не просто отмена платы за звонки, но и современные и прозрачные европейские правила в сфере телекоммуникаций.

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Роуминг Украина - ЕС: что надо знать

Как сообщал УНИАН, 2 февраля заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что окончательное официальное решение об отмене роуминга между Украиной и странами-членами Европейского Союза будет принято не позднее начала 2024 года.

Еврокомиссия предложила включить положение о роуминге в Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, и такое решение приблизит украинское государство к присоединению к зоне свободного роуминга, которая действует на территории стран-членов ЕС.

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