Закуплено снаряжение для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.

В беларуском Гомеле закупают снаряжение, вероятно, для военно-полевого лагеря.

Как выяснило гомельское издание "Флагшток", местное госпредприятие "Акваланг", занимающееся мобилизационнной подготовкой, проводит закупки, вероятно, для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.

Предприятие закупает разнообразное снаряжение для зимнего лагеря, в том числе, валенки, лыжи, ложки. Ранее в этом году "Акваланг" получило из областного бюджета около 2 млн беларуских рублей (около 800 тысяч долларов США).

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По данным издания, до конца 2022 года планируется закупить:

около 50 армейских палаток разного типу с утеплителем, полом и дымоходом;

64 армейские печи для размещения в палатках;

1090 пар валенок;

1090 пар резиновых сапог;

40 комплектов лыж;

974 спальных мешка;

974 термоизоляционных коврика;

943 алюминиевые ложки;

373 саперные лопатки;

47 маскировочных сетей;

70 радиостанций.

Мобилизация в Беларуси

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко публично неоднократно заявлял, что привлекать живую силу вооруженных сил страны к войне, которую развязала Россия против Украины, не будут.

Тем не менее, 14 октября издание "Наша ніва" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.

В начале ноября в Беларуси начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат "для вручения мобилизационного предписания и уточнения учетных данных".

Как выяснила украинская разведка, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных.

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