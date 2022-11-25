В беларуском Гомеле закупают снаряжение, вероятно, для военно-полевого лагеря.
Как выяснило гомельское издание "Флагшток", местное госпредприятие "Акваланг", занимающееся мобилизационнной подготовкой, проводит закупки, вероятно, для создания военно-полевого лагеря примерно на тысячу человек.
Предприятие закупает разнообразное снаряжение для зимнего лагеря, в том числе, валенки, лыжи, ложки. Ранее в этом году "Акваланг" получило из областного бюджета около 2 млн беларуских рублей (около 800 тысяч долларов США).
По данным издания, до конца 2022 года планируется закупить:
- около 50 армейских палаток разного типу с утеплителем, полом и дымоходом;
- 64 армейские печи для размещения в палатках;
- 1090 пар валенок;
- 1090 пар резиновых сапог;
- 40 комплектов лыж;
- 974 спальных мешка;
- 974 термоизоляционных коврика;
- 943 алюминиевые ложки;
- 373 саперные лопатки;
- 47 маскировочных сетей;
- 70 радиостанций.
Мобилизация в Беларуси
Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко публично неоднократно заявлял, что привлекать живую силу вооруженных сил страны к войне, которую развязала Россия против Украины, не будут.
Тем не менее, 14 октября издание "Наша ніва" со ссылкой на свои источники сообщило, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси для доукомплектации боевых частей.
В начале ноября в Беларуси начали получать повестки с требованием прибыть в военкомат "для вручения мобилизационного предписания и уточнения учетных данных".
Как выяснила украинская разведка, военный комиссариат Брестской области Беларуси объявил тендер на печать 50 тысяч бланков предписаний мобилизованных.