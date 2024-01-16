Речь идет о миллиардах рублей, заявил источник компании росСМИ.

В компании Wildberries оценили, сколько Россия заплатит за пожар, случившийся на складах предприятия в питерских Шушарах 13 января.

По словам анонимного источника из компании, речь идет о 15-17 млрд рублей. Об этом он заявил в комментарии Mash. Также раскрыта новая версия причины ЧП.

"Одна из основных версий ЧП - короткое замыкание грузового лифта, от которого загорелась гофра, а после - полки с бытовой химией", - заявил он.

Собеседник Mash уточнил, что такие вещества горят, словно бумага. Поэтому огонь разошелся по складам очень быстро. На данный момент в России пытаются восстановить хронологию событий пожара, просматривая записи камер, указал он.

Также сообщается, что после этого показательного случая, Wildberries выдвигает новые условия продавцам: за размещение легковоспламеняющихся товаров на складе им грозит штраф в 100 тысяч рублей.

Появились детали о пожаре на складе Wildberries

13 января пожар на питерском складе Wildberries охватил половину объекта: 50 квадратных метров из 100. На момент ЧП там находилось около примерно 1200 работников, однако людей эвакуировали не через ворота, как полагалось бы, а через маленькую дверь. Об этом росСМИ рассказал сотрудник склада. По его версии, главные ворота были закрыты намеренно.

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