Лесные пожары в России - тема, которая не сходит с экранов росТВ уже который год подряд. Массовые пожары ежегодно уничтожают сотню гектаров РФ.
Но в этом году масштабы поистине небывалые: самая сложна ситуация в Красноярском крае, там пожар уничтожил, по официальным данным, более 800 зданий, погибло 8 человек. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.
Журналисты рассказали, в чем причина таких масштабов катастрофы, почему целые села вынуждены эвакуироваться, почему огонь не могут остановить.
Ответ прост - лозунг "Все на армию" сыграл злую шутку с МЧС России. Дело в том, что еще в процессе подготовки полномасштабной войны с Украиной у российских спасателей забрали буквально все, что могло пригодиться на фронте. Так что работать им теперь просто нечем. Имеется в виду не только специализированная техника для проведения каких-либо инженерных работ, но и, например, вертолеты Ми-8. Они сейчас присутствуют либо на приграничной зоне с Украиной, либо уже непосредственно в зоне боевых действий.
"Аналогично, например, самолеты-амфибии, они сейчас занимаются тем, что патрулируют воздушное пространство Черного моря, в особенности в районе острова Змеиный", — заявил военный эксперт Александр Коваленко.
Для той же разведки у МЧС изъяли и беспилотники. Некоторые "Орланы", которые сбивают ВСУ, имеют как раз маркировку МЧС России.
Еще одна причина постоянных пожаров в РФ и невозможности их потушить - коррупция.
"Примечательно то, что в прошлом году даже МЧС РФ вместо того, чтобы направлять немногочисленные самолеты-амфибии для тушения пожаров в Якутию и в Бурятию, они направляли в Турцию за деньги, то есть они отдавали в аренду", — отметил Коваленко.
О том, что пожарные до сих пор не знают, куда им разорваться, — чистая правда. Насколько фактически сократилась численность экстренной службы, никто не разглашает, но вот то, что людей реально не хватает, — это факт.
В апреле 2022 года сообщалось, что в России горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных – их передислоцировали для вторжения в Украину.