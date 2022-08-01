Еще одна причина постоянных пожаров в РФ и невозможности их потушить - коррупция.

Лесные пожары в России - тема, которая не сходит с экранов росТВ уже который год подряд. Массовые пожары ежегодно уничтожают сотню гектаров РФ.

Но в этом году масштабы поистине небывалые: самая сложна ситуация в Красноярском крае, там пожар уничтожил, по официальным данным, более 800 зданий, погибло 8 человек. Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Журналисты рассказали, в чем причина таких масштабов катастрофы, почему целые села вынуждены эвакуироваться, почему огонь не могут остановить.

Ответ прост - лозунг "Все на армию" сыграл злую шутку с МЧС России. Дело в том, что еще в процессе подготовки полномасштабной войны с Украиной у российских спасателей забрали буквально все, что могло пригодиться на фронте. Так что работать им теперь просто нечем. Имеется в виду не только специализированная техника для проведения каких-либо инженерных работ, но и, например, вертолеты Ми-8. Они сейчас присутствуют либо на приграничной зоне с Украиной, либо уже непосредственно в зоне боевых действий.

"Аналогично, например, самолеты-амфибии, они сейчас занимаются тем, что патрулируют воздушное пространство Черного моря, в особенности в районе острова Змеиный", — заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Для той же разведки у МЧС изъяли и беспилотники. Некоторые "Орланы", которые сбивают ВСУ, имеют как раз маркировку МЧС России.

Еще одна причина постоянных пожаров в РФ и невозможности их потушить - коррупция.

"Примечательно то, что в прошлом году даже МЧС РФ вместо того, чтобы направлять немногочисленные самолеты-амфибии для тушения пожаров в Якутию и в Бурятию, они направляли в Турцию за деньги, то есть они отдавали в аренду", — отметил Коваленко.

О том, что пожарные до сих пор не знают, куда им разорваться, — чистая правда. Насколько фактически сократилась численность экстренной службы, никто не разглашает, но вот то, что людей реально не хватает, — это факт.

В апреле 2022 года сообщалось, что в России горят сибирские леса. Возгорания не могут погасить из-за нехватки военных пожарных – их передислоцировали для вторжения в Украину.

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