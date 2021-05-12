В России развалился на части памятник Ленину / фото vk.com/sinenkie
В российском селе Синенькие Саратовской области развалился памятник Владимиру Ленину.
Фото разрушенной скульптуры опубликовали в сообществе «Синенькие - наш дом!» в запрещенной в Украине соцсети VK.
Читайте также"Жуть жуткая": памятник Аленке напугал россиян, его снесут (фото)На снимке видно, что на постаменте нетронутыми остались только ноги, а верхняя часть памятника рухнула на землю и раскололась. Причина разрушения скульптуры неизвестна.
«Выясняем – сам (разрушился) или кто-то помог», - говорится в подписи к фото.
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