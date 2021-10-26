Россиянин причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В Челябинске россиянин задел пешехода зеркалом автомобиля, после чего жестоко избил его лопатой.

Об этом сообщает Znak.

Прохожий задел автомобиль мужчины рукой. После этого водитель вышел с лопатой и попытался ней ударить прохожего. Тому удалось увернуться и отбежать к остановке. Однако вскоре водитель таки нашел прохожего, подкрался к нему из-за спины и избил его лопатой по голове и туловищу.

"Своими умышленными действиями причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью", - рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ), направлено в Металлургический районный суд Челябинска.

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Напомним, в России курьер одной из служб доставок ехал на велосипеде и на всей скорости врезался в коляску с ребенком. Мужчина перелетел через "преграду", а коляска от удара перевернулась. Доставщика избили зонтом, а ребенок получил рассечение губы.

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Автор: Денис Прядко