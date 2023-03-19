До того аналогичными "усилили" полицию Москвы.

В городе Ухта (Республика Коми, Российская Федерация) для участников войны против Украины сделали презент в виде "усиленных" пластин для бронежилетов, пишет NEXTA.

На фото можно увидеть, что с одной стороны на бронепластине выгравировали "Защитникам России от ухтинцев", а на другой - псалом 90 "Живый в помощи вышняго". Вони предназначаются для местных мобилизованных.

Напомним, ранее аналогичные товары заказали для московской полиции. Хозяйственное управление Министерства внутренних дел РФ заказало походные бронепанели с изображениями святых и молитвами.

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Российская православная церковь и война в Украине

Русская православная церковь (РПЦ) оправдывает российское вторжение в Украину, называя его "защитой границ", и помогает привлекать больше граждан на войну. В частности, РПЦ осуждает сбежавших из страны из-за мобилизации и страха умереть в войне, оправдывает насилие против украинских женщин и детей, заявляя, что это "антихристы".

Накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления о признании института военного духовенства Русской Православной церкви международной преступной организацией (№9104).

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