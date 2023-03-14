Предлагается обратиться к правительствам и парламентам государств мира с тем, чтобы они также признали институт военного духовенства РПЦ в составе ВС РФ международной преступной организацией.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о признании института военного духовенства Русской Православной церкви в составе Вооруженных сил Российской Федерации и других военизированных формирований международной преступной организацией (№9104).

Текст проекта постановления авторства группы депутатов опубликован на сайте парламента. Проектом постановления предлагается признать институт военного духовенства РПЦ в составе Вооруженных сил РФ и других военизированных формирований международной преступной организацией.

ВР также обращается к правительствам и парламентам государств мира с тем, чтобы признать институт военного духовенства РПЦ в составе ВС РФ и других военизированных формирований международной преступной организацией, исходя из противоправного характера деятельности его представителей на территории Украины.

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Кроме того, предполагается рекомендовать офису генерального прокурора, Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел Украины обеспечить фиксацию всех фактов совершения преступлений на территории Украины представителями военного духовенства РПЦ в составе армии РФ и обеспечить досудебное расследование уголовных правонарушений в отношении лиц, подозреваемых в их совершении на территории Украины, с целью его качественного и оперативного осуществления и передачи соответствующих материалов в установленном законом порядке в суд.

Также предполагается предложить офису генпрокурора активизировать сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию и привлечению к международной уголовной ответственности за совершение военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида военного духовенства РПЦ в составе Вооруженных сил России и других военизированных формирований.

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