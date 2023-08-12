Уничтожено 10 артиллерийских систем и 5 танков врага.

Вооруженные Силы Украины мощно обновили потери российских захватчиков. За минувшие сутки уничтожено более 500 оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2023 года ориентировочно составили около 253 290 человек. 510 оккупантов ликвидированы за последние сутки.

Также враг потерял:

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танков –4295 (+5) единиц;

боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6);

артиллерийских систем – 5053 (+10);

реактивных систем залпового огня – 713;

средства противовоздушной обороны – 472 ‒ + 1);

самолетов – 315;

вертолетов – 313;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);

крылатых ракет ‒ 1378 (+1);

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);

специальной техники – 759 (+3).

Потери РФ - последние новости

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Стрела".

Вчера украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага. Также бойцы ССО на юге уничтожили вражеские инженерные комплексы "Торнадо".

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