Еще 500 оккупантов столкнулись с "выгоранием": ВСУ мощно обновили потери РФ / фото Армияinform

Вооруженные Силы Украины мощно обновили потери российских захватчиков. За минувшие сутки уничтожено более 500 оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ. 

Общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2023 года ориентировочно составили около 253 290 человек. 510 оккупантов ликвидированы за последние сутки.

Также враг потерял: 

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  • танков –4295 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6);
  • артиллерийских систем – 5053 (+10);
  • реактивных систем залпового огня – 713;
  • средства противовоздушной обороны – 472 ‒ + 1);
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 313;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);
  • крылатых ракет ‒ 1378 (+1);
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);
  • специальной техники – 759 (+3).
Еще 500 оккупантов столкнулись с "выгоранием": ВСУ мощно обновили потери РФ / инфографика УНИАН

Потери РФ - последние новости 

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Стрела".

Вчера украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага. Также бойцы ССО на юге уничтожили вражеские инженерные комплексы "Торнадо".

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