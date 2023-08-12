Вооруженные Силы Украины мощно обновили потери российских захватчиков. За минувшие сутки уничтожено более 500 оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника среди личного состава с 24 февраля 2022 года по 12 августа 2023 года ориентировочно составили около 253 290 человек. 510 оккупантов ликвидированы за последние сутки.
Также враг потерял:
- танков –4295 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6);
- артиллерийских систем – 5053 (+10);
- реактивных систем залпового огня – 713;
- средства противовоздушной обороны – 472 ‒ + 1);
- самолетов – 315;
- вертолетов – 313;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);
- крылатых ракет ‒ 1378 (+1);
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);
- специальной техники – 759 (+3).
Потери РФ - последние новости
Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили вражеский ЗРК "Стрела".
Вчера украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага. Также бойцы ССО на юге уничтожили вражеские инженерные комплексы "Торнадо".