Эксперты допускают, что основатели Finiko с помощью криптовалютных махинаций вывели деньги инвесторов в офшоры.

Российская финорганизация Finiko перестала выплачивать деньги своим вкладчикам. Некоторые из них все еще верят ее основателю Кириллу Доронину и ждут возврата денег, другие хотят привлечь его к ответственности.

Об этом говорится в материале TJournal. Отмечается, что организация была создана в 2019 году. Организаторы называли ее "автоматизированной системой генерации прибыли, которая работает по принципу прогнозируемых рисков", но что это означает, неизвестно. Трейдеры компании якобы нашли безубыточный способ торговли криптовалютой, спекуляции парами валют и торгов на финансовом рынке. Так или иначе, вкладчикам обещали доходность в 20-30%.

Ещё в конце 2020 года против организаторов Finiko завели уголовное дело, а в июне 2021 года Центробанк внёс компанию в список финансовых пирамид.

Чтобы внести средства на биржу, необходимо было купить внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и уже с их помощью проводить операции. При этом, купить CFR можно только за биткоины или токены Tether. Помимо этого, в Finiko существовала сложная многоуровневая реферальная система, характерная для финансовых пирамид. Чтобы получать прибыль, необходимо привлекать в нее новых людей.

Отмечается, что зимой основатель Finiko Доронин объявил о создании собственной криптовалюты FNK — её приравняли к одному доллару и выпустили на биржах. В середине июня система перешла на расчеты с пользователями только в этой криптовалюте. После этого стоимость FNK резко взлетела до 234 долларов. Уже спустя неделю курс упал до 2 долларов, а сейчас находится на уровне в 0,5 доллара. После скачка FNK компания приостановила выплаты. Эксперты полагают, что во время скачка валюты основатели Finiko вывели деньги в офшоры.

На фоне проблем с начислениями и выводом денег с платформы Доронин обвинил в крахе сервиса других учредителей и заявил, что не может с ними связаться с начала июля, поэтому написал на них заявление в МВД. Сооснователи компании Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович же заявили, что сами считают себя обманутыми, а всю ответственность переложили на Доронина.

Как отмечается, пострадавшие от действий Finiko делятся своими историями в чатах для вкладчиков. Многие вложили крупные суммы, чтобы помочь родственникам или купить новое жильё. Некоторые брали кредиты на взнос — и остались не только без денег, но и с долгами.

Вкладчики намерены добиваться возврата своих средств. Тем не менее часть инвесторов Finiko осталась верна компании, несмотря на заявления ЦБ, публикации СМИ и ролики блогеров, призывающих выходить из пирамиды. В ответ на критику пользователи Finiko убеждали, что "крупная инвестиционная площадка" не может закрыться, и призывали не поддаваться панике.

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Автор: Дмитрий Захаров