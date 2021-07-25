Ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.

Шевченковский районный суд столицы вынес приговор охраннику за кражу 70 тысяч гривен из кассы.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. Мужчина находился на своем рабочем месте в офисном помещении. Воспользовавшись отсутствием работников, он открыл входную дверь и зашел внутрь.

Охранник похитил из незапертого кассового аппарата 70 тысяч гривен. После содеянного сбежал, распорядившись похищенным по собственному усмотрению.

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Приговором Шевченковского районного суда г. Киева мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении и вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком два года.

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Автор: Людмила Жерновская