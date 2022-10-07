Враг пытается идти на штурм и атаковать украинские войска на Бахмутском и Авдеевском направлении.

Украинские военные освободили село Макеевку на Луганщине.

Об этом спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что наступательная операция украинских войск продолжается, а сегодня украинские военные освободили село Макеевка, что на Луганщине.

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"Враг пытается наносить нам удары и проводить штурмовые и атакующие действия на Бахмутском и Авдеевском направлении, однако наши воины мужественно держат там оборону и под шквальным огнем, но удерживают эти позиции", - сказал Череватый.

По его словам, главной тактикой врага и в дальнейшем остается поражение критической инфраструктуры и гражданских объектов в украинских городах.

Контрнаступление на Луганщине - что известно

В 2014 году пророссийские боевики захватили часть Луганской области и создали там так называемой "ЛНВ". Между захваченной территорией и землей, подконтрольной Киеву, появилась линия разграничения.

В 2022-м РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, захватила новые территории Луганщины и решила их аннексировать после псевдореферендуму, который не признал почти весь мир.

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. В середине сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковщина освобождена от захватчиков.

5 октября глава Луганской ЭВА Сергей Гайдай рассказал, что армия Украины пошла вперед в Луганской области и уже освободила от оккупантов шесть населенных пунктов.

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