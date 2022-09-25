"Хлопок" подтвержден в ряде оккупированных районов Луганской области.

В оккупированных Россией районах Луганской области подтверждено попадание в ряд вражеских объектов.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его информации, партизаны подожгли "избирательный участок" коллаборантов в Счастье.

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В Сватовском районе взлетели в воздух казармы россиян, пострадал фермер-коллаборант. В Алчевске уничтожен склад боеприпасов оккупантов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В ответ на поражение ВС РФ в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Оккупанты до сих пор сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское

На юге ВСУ попали, в частности, по переправам и сосредоточению техники оккупантов. Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.

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