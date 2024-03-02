По словам Андрея Юсова, у россиян "продолжается деградация инфраструктуры".

Взрывы на инфраструктурных объектах в России, в частности на электроподстанции в Екатеринбурге, - это ответственность российских властей. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"У них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, - это ответственность властей России", - отметил разведчик.

По его словам, среди россиян есть "неравнодушные граждане".

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"На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить быстрее единственным законным способом от кровавого путинского режима", - подчеркнул Юсов.

Взрыв на электроподстанции в Екатеринбурге

В ночь на 2 марта в российском городе Екатеринбург произошел взрыв на электроподстанции. По словам местных властей, инцидент имел место из-за неисправности оборудования на предприятии.

На месте происшествия были найдены следы взрывчатых веществ. Предварительно сообщалось, что было заложено самодельное взрывное устройство.

При этом в Антитеррористической комиссии Урала заявили, что взрыв был связан с "неисправностью электрооборудования". Там отметили, что случай не нарушил энергоснабжение районов столицы Среднего Урала.

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