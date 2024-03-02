По словам местных властей, произошло это из-за неисправности оборудования на предприятии.

В Екатеринбурге на электроподстанции "Калининская" в ночь на 2 марта, от которой получают питание три оборонных предприятия, среди которых и "Уралмаш", произошел взрыв.

Как сообщают российские телеграм-каналы, на месте происшествия были найдены следы взрывчатых веществ. Предварительно было заложено самодельное взрывное устройство. Сейчас правоохранители выясняют, кто его мог принести на территорию электроподстанции.

В то же время в Антитеррористической комиссии Урала утверждают, что взрыв связан с "неисправностью электрооборудования". Там добавили, что случай не нарушил энергоснабжение районов столицы Среднего Урала.

"Электрооборудование подстанции "Калининская" работает в штатном режиме. Пострадавших нет. На месте работают специалисты МЭС Урала", - отметили в сообщении.

В свою очередь российский блогер и аналитик Анатолий Несмиян считает, что к этому причастны "украинские диверсии".

"Туда, куда не долетают беспилотники, пешим ходом теперь доходят диверсанты. Вообще, начать СВО (специальная военная операция - так в России называют войну в Украине. - УНИАН) против страны с богатейшим опытом партизанской войны в тылу врага было крайне мудрым решением. На уровне гениального озарения. Такое впечатление, что историю российское руководство в детстве учило в промежутках между сборами борцов и поездками на соревнования", - написал он в своем Telegram-канале.

Что известно о заводе "Уралмаш"

"Уралмаш" - это мощный центр машиностроения в России, который расположен в Екатеринбурге. Завод построили в 1928-1933 годах. Он является одним из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта в Санкт-Петербурге прогремел сильный взрыв. В результате этого был поврежден многоэтажный дом.

Кроме того, в российском Липецке 24 февраля беспилотники атаковали один из крупнейших металлургических комбинатов в РФ. На месте происшествия произошел сильный пожар.

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