Специально обученные люди будут жаловаться на мат администраторам и модераторам социальных сетей.

На Урале казачья кибердружина занялась борьбой с использованием нецензурной лексики в интернете. При этом казаки продолжают в сети борьбу с «деструктивным контентом».

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Об этом сообщает «Подъем», ссылаясь на руководителя кибердружины «МедиаЩит» Андрея Замятина. Он рассказал журналистам, что специально обученные люди будут жаловаться на мат администраторам и модераторам социальных сетей.

«Мы ищем деструктивный контент в интернете, просматриваем всё вручную, без какого-либо ПО, в основном используем хештеги. Наша цель — защита нашего родного русского языка, культуры речи», - пояснил он.

Отмечается, что с 1 февраля соцсети будут обязаны находить и блокировать посты с незаконным контентом, сюда включили и мат. Такой законопроект в конце декабря приняла Госдума РФ.

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Автор: Дмитрий Захаров