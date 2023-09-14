В Сеуле обеспокоены визитом Ким Чен Ына к своему российскому коллеге.

В Сеуле обеспокоены возможным военным сотрудничеством между Пхеньяном и Москвой после встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в России.

Об этом заявил министр по вопросам объединения Южной Кореи Ким Юн Хо, передает CNN.

По его мнению, авторитарные режимы, похоже, собираются заключить "какое-то военное соглашение". На это указывают недавние визиты Ким Чен Ына на заводы по производству боеприпасов в Северной Корее и его визит в Россию.

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Министр объединения также упомянул недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Пхеньян и предложение Москвы о поддержке Пхеньяном разработки спутника.

"Я не могу не быть глубоко обеспокоенным военным сотрудничеством и соглашением об оружии", — сказал Ким Юн Хо.

Министр призвал Пхеньян и Москву прекратить произвол и соблюдать международные нормы, включая резолюции Совета Безопасности ООН. Он отметил, что Южная Корея будет внимательно следить за возможными военными учениями двух стран.

Визит Ким Чен Ына в Россию - что известно

Как писал УНИАН, накануне Ким Чен Ын посетил Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Перед началом переговоров мировая пресса писала, что Путин будет просить у Кима оружие для войны против Украины, но никаких конкретных заявлений на эту тему по итогам встречи не было.

Диктатор КНДР во время встречи с Путиным заявил, что РФ "одержит победу над злом в этой священной войне".

В ГУР МОУ после визита Ким Чен Ына в Россию сделали вывод, что армия оккупантов имеет серьезные проблемы с обеспечением.

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