В результате ЧП никто не пострадал

В Забайкальском крае в России произошёл сход с рельсов 25 вагонов грузового поезда.

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Об этом сообщает Байкал Daily.

Как сообщается, для устранения последствий этой крупной аварии привлечены 340 железнодорожников.

Из-за схода вагонов были задержаны несколько пассажирских поездов.

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Автор: УНИАН