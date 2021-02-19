фото ГУ МЧС по Амурской области
В Забайкальском крае в России произошёл сход с рельсов 25 вагонов грузового поезда.
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Об этом сообщает Байкал Daily.
Как сообщается, для устранения последствий этой крупной аварии привлечены 340 железнодорожников.
Из-за схода вагонов были задержаны несколько пассажирских поездов.
В Забайкалье 25 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
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