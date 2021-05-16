Российский депутат подозревается в убийстве / фото VK artonline66
Депутата «Единой России» городской думы Артемовского городского округа в Свердловской области Геннадия Виноградова и его сына арестовали по обвинению в причастности к убийству.
Читайте такжеПод Москвой покончила с собой 100-летняя пенсионеркаОб этом сообщает Ura.ru.
Преступление, в причастности к которому подозревают депутата, произошло в сентябре 2003 года.
По словам секретаря свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктора Шептия, членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда.
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