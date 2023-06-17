До 2014 года компания Алексея Канивца плотно сотрудничала с Минобороны РФ, а в период с 2003 года до своего закрытия работала напрямую с Главным автобронетанковым управлением.

В России бывший организатор "Танкового биатлона" Алексей Канивец после 24 февраля внезапно изменил позицию и начал критиковать Z-патриотов, которые в свою очередь "травят" Алексея.

До 2014 года компания Канивца плотно сотрудничала с Минобороны РФ, а в период с 2003 года до своего закрытия работала напрямую с Главным автобронетанковым управлением.

"Стыдно вспоминать, но в марте 2014-го я радовался присоединению Крыма, я считал, что Путин сделает из него "конфету", мне вполне понятен справедливый гнев украинцев, которые пишут о необходимости разрушить Москву. Наверное, сейчас это будет выглядеть справедливым. Если непосредственно "война" с российской стороны так и не объявлена, то никакие международные соглашения о ведении войн не действуют, а значит, что любые граждане РФ на территории Украины по определению являются уголовными преступниками", - пишет в соцсетях Канивец.

Танковый биатлон в России

Добавим, что на фоне колоссальных потерь боевой техники в Украине российское Минобороны решило отменить так называемый "танковый биатлон" в текущем году. Британская разведка расценила такой шаг оккупантов, как безысходность, потому что россияне начали экономить технику, которой раньше было немало.

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