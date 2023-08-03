"Короли рэпа", "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" и "Мэг 2": что посмотреть на выходных

На этой неделе в украинских кинотеатрах стартуют показы долгожданной украинской музыкально-криминальной драмы "Короли рэпа". Также на "больших экранах" можно будет посмотреть анимационный фильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" от Сета Рогена, фильм ужасов с Джейсоном Стэтхэмом о гигантской акуле "Мэг 2: Бездна" и триллер "Пока смерть не разлучит нас". Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели в украинских кинотеатрах.

Короли рэпа

Королі репу (Украина, 2021, драма/комедия/криминал/музыка)

В центре сюжета этого фильма, которому понадобилось целых два года, чтобы наконец попасть к украинскому зрителю, – 17-летний Дима "Казан", который больше всего на свете мечтает стать рэпером и покорить сердце деревенской красавицы Светы. Вместе с другом Женей "Арахисом" они пишут тексты, выступают в сельском клубе и строят планы на будущее. Но однажды Казану предлагают легко и быстро заработать – он соглашается и... попадает в криминал. Поняв, в какую передрягу он попал, парень ищет выход и пытается соскочить, но ставки в этой игре только повышаются.

Главные роли в ленте исполнили Михаил Дзюба ("Между нами", "На той стороне"), певец Wellboy (Антон Вельбой), Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Коза Ностра. Мама едет"), а также Карина Химчук, Юрий Кулинич, Дмитрий Хомяк и Андрей Борис.

Композитором и саундпродюсером фильма выступил электронный музыкант Cepasa (Павел Ленченко). Также в ленте звучат треки таких известных украинских музыкантов, как Kalush, KAZKA, Crechet и Антон Вельбой.

Режиссером фильма выступил Мирослав Латик ("Халепа на 5 baksiv", "Максим Оса и Золото песиголовца").

Премьера фильма "Короли рэпа" состоялась еще на Одесском международном кинофестивале 2021 года, где лента, которая удачно соединила в себе криминальную интригу, любовную историю, яркую музыку и стильный визуальный ряд, стала фаворитом показов. Позже фильм Латика получил множество наград и положительных отзывов на международных кинособытиях. Сейчас на IMDb у фильма довольно высокая оценка 7,7 баллов из 10.

Подробнее о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Черепашки-ниндзя: Погром мутантов

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (США, 2023, комедия/приключения/анимация/боевик)

Любимцы миллионов, легендарные черепашки-ниндзя возвращаются на "большие экраны" в новой анимационной картине. По сюжету новой ленты, долгое время братья Донателло, Микеланджело, Леонардо и Рафаэль прятались от окружающего мира в городской канализации. Однако наконец они решили подняться наверх, чтобы жить жизнью обычных подростков среди жителей Нью-Йорка. Но совсем скоро им пришлось столкнуться с могучей армией мутантов, угрожавшей городу. Поэтому вместе с новой подругой Эйприл О'Нил бесстрашные черепашки вызвались остановить врага.

Режиссером мультфильма выступил Джефф Роу, который ранее отличился работой над хитовой анимацией "Митчеллы против Машин".

Над сценарием к мультфильму, кроме самого Роу, работали Сет Роген и Эван Голдберг, которые вместе создали фильмы "Ананасовый экспресс", "Апокалипсис по-голливудски", "Интервью" и "Полный расколбас", а также Дэн Эрнандес и Бенджи Самит, которые работали над фильмами "Покемон. Детектив Пикачу" и "Семейка Аддамс 2".

Премьерные показы мультфильма состоялись еще в июле 2023 года, и он получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – 97% одобрения от критиков, а на Metacritic кинообозреватели дали ему 74 баллов из 100, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Мэг 2: Бездна

The Meg 2: The Trench (США, КНР, 2023, триллер/ужасы/экшн)

Фильм является продолжением хита 2018 года, в котором двое друзей-глубоководных спасателей должны были остановить предков крупных акул – гигантских мегалодонов, которые чудом сохранились с доисторических времен. В новой части главным героям придется столкнуться не только с опасными подводными обитателями, но и с экопреступниками.

Как и в предыдущей части, главные роли исполнили легенда боевиков Джейсон Стэтхэм (франшизы "Форсаж", "Неудержимые", фильм "Гнев человеческий") и Клифф Кертис (сериал "Бойтесь ходячих мертвецов", сиквелы "Аватара"). Среди новых имен в касте – Сиенна Гиллори (франшиза "Обитель зла", сериал "Лютер").

Режиссером фильма выступил Бен Уитли ("Высотка", "Ребекка").

Премьера фильма состоялась на Шанхайском кинофестивале в июне 2023 года. В настоящее время на IMDb у него оценка 7,2 балла из 10.

Пока смерть не разлучит нас

Til Death Do Us Part (США, 2023, триллер)

В центре сюжета этого фильма – сбежавшая невеста, которая, покинув собственную свадьбу, должна противостоять бывшему возлюбленному и его семерым разъяренным друзьям. Удастся ли ей остаться живой в эту кровавую ночь?

Главную роль в фильме исполнила украинская актриса и модель Наталья Гуслиста, более известная под сценическим псевдонимом Натали Берн. Наиболее известна она благодаря ролям в фильмах "Неудержимые 3" и "механик: Воскрешение". Еще одну роль в фильме сыграл Кэм Жиганде ("Сумерки", "Бурлеск", "Лютая ночка").

Режиссером фильма выступил Тимоти Вудворд младший ("Последнее желание", "Звонок на тот свет").

Первые отзывы о фильме скорее положительные. Так, на Rotten Tomatoes у него пока что аж 90% одобрения от критиков. Из плохих новостей – фильм также официально выходит в российский прокат.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога меньше 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы августа 2023 года – на этой неделе стартуют финальный сезон комедийного сериала "Ритмика" от Apple TV+, подростковая ЛГБТ-драма "Когда замирает сердце" от Netflix и остросюжетная драма "Потерянные цветы Элис Харт" от Prime Video.

Марина Григоренко