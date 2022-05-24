Страна хочет подписать соглашения об "экспорте пенсий".

Россия перестанет платить пенсии гражданам СНГ из бюджета своего Пенсионного фонда.

Как сообщают российские СМИ, соответствующее соглашение в СНГ денонсировала Госдума.

Соглашение 1992 года предусматривало, что граждан со стажем работы в разных странах бывшего СССР могут получать пенсионные выплаты из российского Пенсионного фонда.

"В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны", — говорится в пояснительной записке к законопроекту о выходе из соглашения.

Как ожидается, на смену соглашению придут двухсторонние договоры между странами, в которых предусмотрен "экспорт пенсий". Каждая страна будет платить пенсию только за стаж на своей территории, в зависимости от того, сколько в стране проработал пенсионер.

Если соглашения с какой-то конкретной страной заключено не будет, то для получения страховой пенсии в России потребуется 15 лет трудового стажа.

Благодаря такому решению РФ планирует до 2025 года сэкономить 18 млрд рублей.

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