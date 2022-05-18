Также захватчики открыто говорят о краже Запорожской АЭС.

На всех захваченных территориях Украины, которые временно контролируются российскими захватчиками, планируется "максимальный оборот рубля".

Об этом заявил размечтавшийся вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время визита в оккупированный Мелитополь, передает ряд российских пропагандистских СМИ.

По его словам, в Запорожской области жители уже в этом месяце получат пенсии и зарплаты в российских рублях, поэтому постепенно рубль заменит гривну. Уверяет, что в общей сложности этот процесс займет четыре месяца.

Также он заявил, что отныне Запорожская АЭС будет работать на Россию и добавил, что "если энергосистема Украины будет готова принимать и оплачивать, значит будет работать на Украине. Не будет принимать – значит будет работать на Россию".

В СНБО уверены, что рубль "не приживется"

По словам Алексея Данилова, некоторое время они могут иметь какие-то попытки сделать такую псевдовалюту, которая должна двигаться на этой территории.

Но, имея в виду то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени.

Помните: если не сотрудничать с оккупантами и ничего у них не брать, это ускорит нашу победу.

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