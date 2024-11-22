В Париже нашли 'тайную дочь Путина', - СМИ

Возможно, это просто игра блогерши, которая создавала себе загадочный образ и заигралась, отмечают расследователи.

Елизавета, 21-летняя внебрачная дочь Путина, живет в Париже, просит называть себя Луизой и получила французский диплом бакалавра. Об этом говорится в сюжете ТСН: девушка сменила отчество и фамилию на Луиза Розова чтобы ее не нашли.

Официально у диктатора Путина две дочери – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. С их мамой, после 30 лет совместной жизни, Путин расстался в 2013 году. Но слухи о том, что у Путина есть любовница, настойчиво появлялись, даже когда он был в официальном браке, а потом и начали подогреваться новостями, что в этих отношениях рождаются дети.

Одной из них некоторые считают Розову.

Журналисты с ней общались, как с дочерью Путина, но ни разу прямо не спросили — действительно ли Путин ее отец, отмечается в расследовании.

"Слушайте, судя по его молодым фотографиям, наверное, да, похожа. Но, как оказалось, очень много людей, похожих на Владимира Владимировича", - говорится в одном из интервью.

"Действительно ли она внебрачная дочь Путина, или просто проект Кремля по созданию имиджа героя-любовника - для того чтобы не говорили о проблемах, а искали многочисленных детей Путина? А может, просто игра блогерши, которая создавала себе загадочный образ и заигралась – вариантов в этой запутанной истории может быть множество", - резюмирует ТСН.