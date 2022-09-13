Британский депутат отметил, что предложил усилить давление на Россию.

В Британии предложили объявить российскую партию "Единая Россия" террористической организацией. Заявление прозвучало на фоне предложения о запрете выдачи россиянам всех туристических виз.

Об этом заявил член комитета по иностранным делам британского парламента, депутат Лейбористской партии Лиам Бирн после визита в Киев.

Он назвал три причины успешного контрнаступление Вооруженных сил Украины:

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Украина ведет войну за независимость и может мобилизовать больше ресурсов;

провальнальная военная стратегия России;

военная помощь Запада.

"На сегодняшний день Россия потратила огромные ресурсы и мало что получила и в краткосрочной перспективе не надеется на мобилизацию для достижения новых прорывов. Пора выйти за рамки фразы "Путин должен потерпеть поражение" и установить цели, подкрепленные обязательствами по военной поставке для их достижение", – отметил британский политик.

По его словам, такими целями может быть создание безопасного воздушного пространства над Украиной за счет комплексной противовоздушной обороны, полная деоккупация украинской территории, преследование РФ за агрессию и военные преступления, взыскание репараций и возвращение всех пленных и перемещенных лиц.

"Предлагаю рассмотреть усиление давления на российскую элиту путем объявления "Единой России" террористической организацией, как мы это сделали в случае ЭТА, "Хезболлы" или ХАМАС, запрет на российские туристические визы и более сильные гарантии для экспорта (зерна), например запрещенный для полетов зона над Черным морем", – подытожил Бирн.

Как ранее сообщал УНИАН, секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак прибыл в Херсон, где оккупанты назначили "мэром" Владимира Сальдо.

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