Мэр города заявил, что ждет "сокрушительные" новости для оккупантов.

Мэр временно оккупированного российскими захватчиками Мелитополя Иван Федоров отмечает, что в городе было слышно около 10 мощных взрывов, вечер для российских военных "перестает быть спокойным".

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов. Верим в Вооруженные силы Украины и ждем хорошие новости для украинцев и сокрушительные - для рашистов", - отметил городской голова.

Как сообщал УНИАН, вчера ночью украинские бойцы ударили по оккупированному Мелитополю из американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. В результате удара уничтожена военная техника врага и более 100 российских захватчиков.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, в рамках контрнаступления одним из первых украинская армия может освободить не Херсон, а именно Мелитополь.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российские захватчики больше всего боятся контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении, поэтому спешат провести там псевдореферендум.

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