В компании подтвердили смерть топ-менеджера. Обстоятельства сейчас выясняются.

В Москве нашли мертвым генерального директора компании Yamaha music Аоки Дзюн.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что 55-летний Аоки Дзюн перестал выходить на связь несколько дней назад. Его нашли мертвым в отеле Radisson Royal - в бывшем отеле "Украина".

По данным российских СМИ, что причина смерти - сердечная недостаточность. В компании Yamaha music подтвердили смерть гендиректора.

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"Причина его смерти в настоящее время устанавливается. Компания продолжает работать в штатном режиме", - уточнили в компании.

Аоки Дзюн был генеральным директором Yamaha music и членом попечительского совета Московской консерватории.

Загадочные смерти топ-чиновников в РФ

Как писал УНИАН, топ-менеджеры российских государственных компаний и чиновники РФ начали массово умирать загадочным образом в 2022 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Например, в апреле 2022 года в квартире в Москве нашли тела 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летней жены и 13-летней дочери. В полиции считают, что он застрелил жену и дочь, а затем убил себя.

Через несколько дней после этого в Испании на курорте Льорет-де-Мар нашли мертвым бывшего топ-менеджера "Новатэк" Сергея Протосеню вместе с женой и дочерью.

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