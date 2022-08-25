Скорость движения поездов пришлось снизить.

В Курской области неизвестные опять пытались подорвать железнодорожное полотно.

Об этом пишет российский Telegram-канал BAZA.

Инцидент произошел на участке перегона "Клюква-Курск". Утром 24 августа работник железной дороги заметил воронку под рельсами и скол.

Прибывшие на место следователи и криминалисты пришли к выводу, что рельсы попытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 грамм.

Отмечается, что из-за повреждений движение поездов не остановили, однако скорость их движения пришлось снизить.

Рельсы в Курской области пытаются подорвать не впервые. Подобные инциденты происходили 10 и 16 августа. Тогда под рельсы положили взрывное устройство весом около 200 граммов.

Ранее во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым захватчики осуществляли важные логистические перевозки.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в разных городах РФ горят военкоматы.

В Нижневартовске мужчина забросал военкомат "коктейлями Молотова", а в Гуково неизвестный метнул бутылку с зажигательной смесью в военный комиссариат.

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