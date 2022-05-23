На место взрыва рашисты отправили бронепоезд и группу солдат, которые проводили зачистку территории.

Во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны взорвали железнодорожные пути, по которым российские фашисты осуществляли важные логистические перевозки.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские захватчики отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.

Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.

Ранее американский Институт изучения войны выделил Мелитополь как центр партизанского движения. По информации городского головы Ивана Федорова, с начала оккупации местные патриоты провели более 20 успешных операций сопротивления оккупантам, повредили объекты критической инфраструктуры двойного назначения, предоставили ценный массив военной информации о дислокации оккупационных войск украинской разведке и ликвидировали более сотни оккупантов.

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