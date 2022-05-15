В РФ мужчина среднего телосложения бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью, узнали журналисты.

В российском городе Гуково Ростовской области, по предварительным сведениям, мужчина среднего телосложения метнул бутылку с зажигательной смесью (коктейль Молотова) в стену здания, в котором находится военный комиссариат, и скрылся.

Попытка диверсии произошла 13 мая ночью по адресу ул. Красная Горка, 68, сообщает Telegram-канал "Че по Ростову?".

По его данным, мужчина был одет в черную одежду.

Также появилась информация, что пожар ликвидировали сотрудники военкомата, и обошлось без имущественных потерь и пострадавших. Подозреваемого разыскивают.

Инцидент в Гуково случился приблизительно в 02:05 по местному времени, пишет 161.ru, ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на территорию Украины. Враг сперва сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и гражданских.

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что по состоянию на 14 мая в нашей страны были уничтожены приблизительно 27 400 противников.

В России активисты пытались протестовать против войны с Украиной, однако акции за мир жестоко пресекали силовики. 13 мая стало известно, что в российском Омске неизвестные забросали военкомат коктейлями Молотова.

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